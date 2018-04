Un texte de Cristèle Magnout

Grégoire Rougeot, 15 ans, 10e année, l’ÉSC Saint-Frère-André de Toronto Photo : Radio-Canada/Cristèle Magnout

Je fais du rugby et ça m’arrive assez souvent de voyager aussi et je sais que c’est un accident qui peut arriver à tout le monde. Pour moi c’est du respect et du soutien pour les victimes et les familles. C’est un accident qui peut marquer l’esprit. Grégoire Rougeot, 15 ans, 10e année

Corneille Bobda, 17 ans, 10e année, l'ÉSC Saint-Frère-André de Toronto Photo : Radio-Canada/Cristèle Magnout

C’est vraiment tragique et très touchant. C’est une équipe sportive comme une autre et cela peut nous arriver. Je fais du basket et j’ai voyagé récemment pour un tournoi. Notre équipe est revenue saine et sauve. Ça peut arriver à tout le monde. Corneille Bobda, 17 ans, 10e année

Royce Ngindu, 2e année, l'ÉSC Saint-Frère-André de Toronto Photo : Radio-Canada/Cristèle Magnout

Ça fait peur de penser à cette tragédie. Ils sont allés loin de chez eux jouer et beaucoup d’entre eux ont perdu la vie. Ça fait de la peine pour les parents et j’imagine ma mère dans cette situation... C’est difficile et ça fait mal. Royce Ngindu, 2e année

Emma Debregeas, 15 ans, 12e année, l'ÉSC Saint-Frère-André de Toronto Photo : Radio-Canada/Cristèle Magnout

Je ne pratique aucun sport, mais cette journée permet de montrer à quel point chaque voyage peut être dangereux. Tout peut arriver lors d’un voyage et ça peut sensibiliser les autres élèves à penser à leur propre sécurité. Bien sûr c’est une journée pour soutenir les familles et les survivants de l’accident. Emma Debregeas, 15 ans, 12e année