Le directeur de l’AJF, Julien Gaudet, est conscient qu’un grand nombre de jeunes qui fréquentent son organisme ont sensiblement le même âge que la majorité des 16 victimes. Ces jeunes sont ébranlés, selon lui, et ont besoin de parler ces jours-ci. « Ils sont un peu tordus dans leurs émotions, ils ne savent pas comment faire face à la situation », dit-il.

Sentiment confus

L’erreur du ministère de la Justice de la Saskatchewan, annoncée lundi, à propos de l’identification de deux victimes, et confirmant les blessures du joueur fransaskois Xavier Labelle et non sa mort, a contribué, selon Julien Gaudet, à troubler davantage certains jeunes. « Les jeunes sont un peu perplexes, parce qu’ils ont un sentiment de joie, mais c’est un sentiment de joie réservé, avec un sentiment de regret et de douleur pour l’autre famille. Ils se sentent presque coupables de se sentir joyeux. »

Ne pas s’isoler

Julien Gaudet encourage les jeunes à verbaliser ce qu’ils ressentent cette semaine, et surtout à fuir l’isolement.

On est là pour interagir avec eux , pour encourager le dialogue. Julien Gaudet, directeur , AJF

Certains traumatismes seront probablement plus longs à guérir, estime-t-il, surtout lorsque des jeunes devront à nouveau, dans les semaines à venir, monter à bord d’un autocar pour prendre part à des activités de l’AJF dans la province. « On va être préparé pour faire face à toute inquiétude », soutient le directeur de l’organisme. « Je pense que les jeunes Fransaskois sont résilients et savent comment s'y prendre dans ces situations-ci », assure-t-il.