Reportage : Frédéric Lacelle - Texte : Vincent Wallon

Neal Ridley chez lui Photo : Radio-Canada/Frédéric Lacelle

Foulée après foulée, il surmonte son anxiété, sa dépression, ses désillusions. Quand il court, il est lui-même. Il ne pense pas à cette terrible journée où tout a basculé.

Le 10 octobre 2015, une balle lui perfore le cou à quelques millimètres seulement de la carotide. Son épaule se brise sous l’impact d’une autre balle.

La cicatrice de Neal Ridley due à une blessure par balle Photo : Radio-Canada/Frédéric Lacelle

À la suite de cette tragédie et de plusieurs interventions chirurgicales majeures, il développe un trouble de stress post-traumatique. Il ne peut toujours pas revenir au travail, malgré trois tentatives.

Je ne devrais même pas être ici! Neal Ridley, agent de la police régionale du Niagara

Lors de cette opération policière dans la ville de Fenwick où il a été blessé, il se révèle exemplaire et maître de lui.

Lui et ses trois collègues reçoivent la Médaille de la bravoure des mains de la gouverneure générale Julie Payette.

De gauche à droite : Allan Rivet, Jacob Braun, Neal Ridley et Daniel Bassi récompensés par la gouverneure générale Julie Payette (au centre) par la Médaille de la bravoure Photo : Sergente Johanie Maheu, Rideau Hall

Neal Ridley, sa femme et ses deux enfants Photo : Sergente Johanie Maheu, Rideau Hall

Courir pour se sentir mieux

Neal commence à courir au secondaire. Mais c’est pour préparer son entrée dans la police, en 2007, qu’il commence à s'entraîner plus régulièrement pour être en forme et perdre du poids.

En 2006, il fait le demi-marathon de Niagara Falls. Cela le stimule. Il sent que tout est possible.

Il continue à courir. Il en a désormais besoin physiquement et mentalement. Il devient plus performant et plus compétitif. Il aime ça. Cela le rend calme et serein.

Tu peux courir une distance ou concourir. Ce sont deux façons d’aborder le sport. Neal Ridley, agent de la police régionale du Niagara

S’engager pour aider

Dans la police, Neal s’engage aussi auprès des jeunes dans les écoles secondaires dans les villes de Welland et Fonthill et fait preuve de leadership.

Il encadre les jeunes pour les aider à devenir des citoyens plus forts. Il participe à plusieurs programmes et initiatives.

Avec 28 écoles, il met notamment en place un festival de création de petits films sur l’intimidation. Il participe à un programme afin de prévenir les problèmes en milieu scolaire.

Il sera récompensé en 2013 par ses pairs par le prix Bud Knight pour son engagement auprès des jeunes.

Courir pour se dépasser

Parallèlement à son investissement dans la communauté, il continue de s’entraîner. Il fait son premier marathon en 2013 avec comme objectif de faire de son mieux. Il franchit la ligne d’arrivée après 3 h 30 de course.

En 2015, il participe, avec son frère jumeau, au marathon d’Érié en Pennsylvanie aux États-Unis. Son objectif est de se qualifier pour le marathon de Boston. Il échoue... par seulement deux minutes. Mais, Neal est résilient. Il se dit que le marathon d’Hamilton sera son plan B. Mais, malheureusement, il se fait tirer dessus avant de pouvoir y participer.

Malgré toutes les souffrances physiques et morales, Neal n'abandonne pas. Il recommence à courir de petites distances à la fois, à sa propre vitesse.

Neal Ridley se prépare avant d'aller courir Photo : Radio-Canada/Frédéric Lacelle

Courir pour se qualifier

Son objectif ne change pas. Il fera le marathon de Boston!

Il s'entraîne avec son frère jumeau, son partenaire idéal. Celui avec lequel il repousse ses limites.

Ses efforts sont récompensés. Il court en 3 h 9 le marathon d’Érié en septembre 2017. Par le fait, il se qualifie pour Boston sous les yeux de sa femme et ses enfants. Un jour qu’il n’oubliera jamais.

Le marathon de Boston a lieu le 16 avril.