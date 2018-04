Les politiciens, de même que les représentants des consortiums choisis par CDPQ Infra, NouvLR et Partenaires pour la mobilité des Montréalais (PMM), sont réunis au New City Gas, une salle de spectacle de Griffintown située sur le trajet du REM, près de la gare Centrale et de l'autoroute Bonaventure.

La conférence de presse, qui a débuté vers 15 h, doit être suivie de la traditionnelle pelletée de terre – un exercice largement symbolique, puisque sur le terrain, les travaux ne devraient pas commencer aujourd'hui.

On sait cependant que le service bientôt suspendu les week-ends sur la ligne Deux-Montagnes afin de permettre la réalisation des travaux préparatoires, et ce, jusqu'à la fin de l'été.

Un sondage commandé par la Caisse de dépôt indique que 78 % des répondants de la région métropolitaine ont une bonne opinion sur le projet; 13 % expriment un point de vue contraire.

Méthodologie du sondage Le sondage a été réalisé en avril auprès de 1000 personnes. À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, les régions et la langue maternelle afin de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population à l’étude. Certains segments de la population ont été suréchantillonnés à la demande des mandataires, mais la firme Léger estime que les résultats globaux demeurent représentatifs de la région métropolitaine de Montréal.

Plus tôt aujourd'hui, le gouvernement Couillard a dû se défendre de s'être ingéré politiquement dans les décisions de la Caisse de dépôt pour prolonger le REM dans l'ouest de l'île de Montréal.

L'opposition péquiste a baptisé les éventuelles stations du REM « Leitao », « Coiteux » et « Kelley », du nom des ministres libéraux qui représentent les circonscriptions où passera le train léger dans le secteur visé.

Le chef péquiste Jean-François Lisée a aussi rappelé un article de La Presse qui faisait état des interventions des ministres Carlos Leitao, Martin Coiteux et Geoffrey Kelley afin que le REM se rende plus loin que Dorval, comme ce qui était prévu dans la première ébauche du projet.

Le Parti québécois affirme que le coût du tronçon – évalué à 1,2 milliard de dollars – est plus élevé que ce que l'achalandage justifie pour l'antenne du REM qui couvrira ce secteur, alors qu'un système rapide par bus (SRB) aurait été plus approprié.

Cependant, le premier ministre Couillard a démenti que des critères partisans ont été appliqués. Il a affirmé que plusieurs organismes ont recommandé de pousser plus loin le transport en commun dans l'ouest de l'île.

La maquette d'une station. Photo : Facebook (Réseau express métropolitain)

Le REM est un projet de train de banlieue de 6,3 milliards de dollars mené par la Caisse de dépôt, mais également financé par le Québec, le gouvernement fédéral et Hydro-Québec.

Il comprend une grande ligne qui va de la couronne Nord (Deux-Montagnes) à la Rive-Sud (Brossard) en passant par l'île de Montréal, ainsi que deux segments vers l'ouest de l'île, pour un total de 26 stations.

Les travaux doivent commencer en avril et se terminer en 2021.

Avec la collaboration de Julie Marceau