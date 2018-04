Les nouveaux prototypes, qui ont la même capacité que le bus express 99 de la rue Broadway, vont desservir la ligne 100 entre Vancouver et New Westminster. Les fabricants New Flyer et Nova Bus produiront chacun deux autobus qui seront testés sur cette ligne.

Ces bus pourront être rechargés en sept minutes grâce à des bornes de recharge installées aux deux terminus de la ligne, le long de Marine Drive.

La nouvelle initiative d’énergie propre de Translink est le résultat d’un partenariat entre Ressources naturelles Canada, Metro Vancouver et BC Hydro.

Les données recueillies au cours des deux années seront utilisées pour faire la transition de toute la flotte d’autobus vers la technologie à zéro émission selon Kevin Desmond, PDG de Translink.