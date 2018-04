Le directeur général du Musée de la civilisation, à Québec, Stéphan La Roche s'est aussi étonné de la décision du MBAC et a dénoncé son approche « iconoclaste » au micro de Michel C. Auger à Midi info.

Cette toile du peintre officiel de Napoléon, qualifiée de « trésor national » par le MBAC, était déjà convoitée par le Musée de la civilisation et le MBAM.

La vente aux enchères internationale de La tour Eiffel de Marc Chagall, pour 8 à 10 millions de dollars, aurait donc peut-être pu être évitée, révèle un article du Devoir paru jeudi.

Au micro d’Alain Gravel, Nathalie Bondil s'est dit surprise de ne pas avoir été contactée par le musée d’Ottawa.