L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) a publié de nouvelles données qui indiquent que 73 % des Albertains qui avaient besoin d'une opération de remplacement de la hanche l'ont eue dans un délai de six mois l'an dernier, ce qui est le délai maximal recommandé. Ce taux était de 83 % en 2015.

Le temps d’attente pour les opérations de remplacement des genoux a lui aussi augmenté : en 2015, 79 % des patients albertains avaient reçu cette opération en six mois, contre 67 % en 2017.

Pour les personnes qui ont besoin d'une opération de la cataracte, ce pourcentage a chuté de 64 % à 56 % en l'espace de deux ans.

« Ce qu’on voit en Alberta, c’est que le nombre d'opérations pour les remplacements de hanche a augmenté, mais qu’il est resté relativement stable pour les opérations des genoux », explique Jennifer D'Silva, gestionnaire à l'Institut canadien d'information sur la santé.

« Pour le remplacement des hanches, malgré l'augmentation des temps d’attente, il y a plus d’opérations qui sont effectuées », dit-elle.

Le vieillissement de la population

Jennifer D'Silva croit qu’il y a plusieurs raisons qui expliquent l’augmentation des temps d’attente pour ces opérations.

« Il y a plus de besoins. On sait qu’il y a une population vieillissante, alors le nombre de personnes qui peuvent recevoir ces opérations et qui en ont besoin est en train d’augmenter. On voit aussi des améliorations dans les techniques chirurgicales, alors il y a de plus en plus de remplacements d’articulations qui se font chez des patients plus jeunes. »

Le nombre de personnes qui ont besoin de faire remplacer leurs hanches ou leurs genoux a augmenté en Alberta. Photo : iStock

Les temps d’attente en Alberta ressemblent à ceux des autres provinces, sauf dans le cas des opérations de la cataracte. Seulement 56 % des Albertains qui ont besoin de ce traitement l'ont reçu dans les délais recommandés, contre 71 % des Canadiens.

Des points positifs

« Au niveau national, on voit les temps d’attente pour des opérations plus urgentes, comme celles pour les fractures de la hanche, dont le délai maximal recommandé est de 48 h, restent stables », explique Jennifer D'Silva.

C'est possible qu’on soit en train de faire du bon travail, en s’assurant que les personnes qui ont besoin de l'opération de manière plus urgente soient soignées dans les délais recommandés. Jennifer D'Silva, gestionnaire à l'Institut canadien d'information sur la santé.

En Alberta, ce délai s’est amélioré. En fait, 92 % des Albertains qui ont eu une fracture de la hanche ont été opérés en 48h, comparé à 87 % des patients Canadiens.

D’autre part, 99 % des patients de la province en 2017 ont reçu une radiothérapie dans le délai recommandé de 28 jours, ce qui est primordial selon l’Institut canadien d’information sur la santé.

D’après un texte de CBC News