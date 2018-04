Un texte de Jean-François Deschênes

Dès le premier jour de la légalisation, la SAQ veut implanter une vingtaine de points de vente rapidement. Où? Trop tôt pour le dire.

Comme l'explique le porte-parole, Mathieu Gaudreault, les projets de loi d'Ottawa et de Québec doivent d'abord être adoptés. « Ce sont des éléments qui peuvent venir changer la donne dans le milieu de la mise en vente du cannabis non médicinal. Donc c’est important pour nous de regarder ça. »

La SAQ prévoit la mise en place de la Société québécoise du cannabis. C'est cette nouvelle société qui veillera à l’ouverture des autres succursales.

C’est sûr qu’on regarde la mission qui sera d’amener la clientèle vers un marché licite, donc il faut être en mesure d’offrir ce produit-là à la clientèle. Ça inclut partout en région. Mathieu Gaudreault, porte-parole, Société des alcools du Québec

Les projets de loi C45 à Ottawa et 157 à Québec devront être adoptés avant de prendre des décisions sur l'emplacement des points de vente du cannabis. Photo : La Presse canadienne/Pawel Dwulit

À défaut d'avoir un point de service près de chez eux, les consommateurs pourront commander en ligne.

La SAQ est à la recherche d'une entreprise qui pourra assurer le service de livraison rapidement selon toutes les exigences requises.

Nous n’accepterions pas que le mandataire, donc le livreur, puisse simplement laisser le paquet dans la boîte aux lettres et repartir, il doit vérifier l’identité du client qui confirmerait son identité en main propre. Mathieu Gaudreault, porte-parole, Société des alcools du Québec

Des plants de cannabis Photo : Radio-Canada/Chantal Srivastava

Le président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers, estime qu'il faut un déploiement uniforme dans la province dès le début de la légalisation et éviter de centraliser dans les grands centres. « C’est peut-être la pire chose si on y va à des étapes différentes. On va habituer peut-être les gens à contourner un système qu’ils sont en train d’essayer de mettre en place [...] Il me semble que c’est le genre de domaine où tu ne peux pas faire des essais et erreurs. »

On a intérêt à ce que ça se déploie également partout. Jacques Demers , président de la Fédération québécoise des municipalités

On ignore toujours quand le cannabis sera légalisé. Le premier juillet avait été pressenti, mais cette date a été écartée.

Mercredi, la SAQ a annoncé une entente avec six fournisseurs de cannabis récréatifs, dont trois proviennent du Québec.