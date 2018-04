La gérante du programme provincial de dons d’organes et de tissus, Angela Carpenter, affirme que 369 personnes se sont inscrites au registre des dons d’organe, depuis deux jours. Certains ont également signalé leur intérêt à devenir des donneurs vivants.

Mme Carpenter a participé à des discussions avec ses homologues des autres provinces, depuis la tragédie et tous ont rapporté, dit-elle, un phénomène similaire.

Elle affirme n’avoir jamais vu une telle augmentation du nombre de donneurs, même lors des campagnes de Santé Î.-P.-É. pour inciter plus de gens à s’inscrire.