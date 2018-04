Vendredi dernier, un autocar transportant les Broncos de Humboldt et un camion semi-remorque sont entrés en collision, à une intersection routière près de Tisdale, en Saskatchewan. Seize passagers de l’autocar sont morts jusqu’à présent, et 13 sont blessés.

« Ces jeunes-là qui sont décédés avaient un grand esprit sportif. Je pense que c’est une chose qui peut nous unir malgré la tragédie, l’esprit sportif qui vivait dans ces jeunes-là et qui vit encore chez nous », affirme Alec Landry, élève de l’École Mathieu-Martin, à Dieppe, au Nouveau-Brunswick.

Des jeunes des deux écoles de St. Andrews au Nouveau-Brunswick ont enfilé un gilet de hockey et formé un grand H en hommage aux Broncos de Humboldt. Photo : CBC/Matthew Bingley

« Personnellement, je ne suis pas un joueur de hockey, mais je pense que c’est quand même important de symboliser cette perte-là. [...] C’est une très bonne idée de soutenir les familles qui ont perdu ces joueurs-là qui ne pourront malheureusement plus jouer leur sport », explique Laurent Albert, élève de l’École Mathieu-Martin.

Les élèves de l'école secondaire Citadel, à Halifax, participent au mouvement en grand nombre. Photo : CBC/Brett Ruskin

« On veut venir en aide, [appuyer] ces familles-là. C’est une triste tragédie, la perte de jeunes dans la fleur de l’âge comme ça. On a plein d’élèves aujourd’hui qui vont [appuyer] la cause, et j’imagine dans les autres écoles aussi », souligne Michel Power, directeur de l’École Mathieu-Martin.

Les élèves et le personnel de l'école indépendante Lakecrest à Terre-Neuve envoient un message d'appui à Humboldt. Photo : Twitter/Lakecrest

Le geste des élèves et du personnel des écoles s'inscrit dans un mouvement national d'appui à Humboldt.

Avec des informations de Pierre-Alexandre Bolduc