Avec les informations de Lise Millette

Pendant une journée, le samedi 19 mai, de nombreuses activités sont prévues afin de stimuler l'implication des jeunes, comme le précise Karine Brochu, administratrice du Forum jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue.

« Ça s'adresse aux 15-29 ans, c'est vraiment une activité conçue pour et par des jeunes. C'est réfléchi pour les consulter sur différents enjeux qui pourraient les toucher. À partir des réflexions qui vont émerger de la journée, on va rédiger un mémoire, qu'on va remettre aux élus et aux futurs élus de la MRC », précise-t-elle.

Les thématiques abordées toucheront la consommation responsable, l'implication citoyenne, un peu de réseautage et des activités sociales comme une soirée quiz pour conclure la journée.

Les organisateurs espèrent que d'autres MRC organiseront des événements similaires.