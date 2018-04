Mercredi après-midi, plus de 50 bâtons de hockey avaient été posés contre la maison de Frank et Betty Thomas à Brandon, dans le sud-ouest du Manitoba. Des patins, un casque et une photo en l'honneur de leur petit-fils décédé et de l'équipe ont aussi été déposés devant la maison.

« Nous sommes vraiment touchés et honorés de savoir que les gens pensent à Evan », affirme Frank Thomas.

Il dit que lui et sa femme ont été inondés d'appels, de messages textes et de messages de personnes dont ils n'ont pas entendu parler depuis des décennies, offrant leur soutien et leurs condoléances.

Frank Thomas dit que l'un des souvenirs qu'il chérira le plus est une discussion que les grands-parents ont eue l'été dernier avec Evan et qui a duré jusqu'au petit matin après une partie de golf.

C'était un garçon intelligent, très intelligent. C'était le genre de personne qui vous faisait sentir unique Frank Thomas

Evan Thomas était l'une des 29 personnes à bord de l'autobus qui transportait l’équipe de hockey junior des Broncos d’Humboldt vendredi dernier, et qui est entré en collision avec un semi-remorque près de Tisdale, au nord-est de Saskatoon. Le nombre de morts s’élève maintenant à 16.

Frank Thomas dit avoir appris la nouvelle alors que lui et sa femme étaient sortis souper vendredi. C'est Scott Thomas, le père d'Evan, qui a téléphoné pour leur annoncer la tragédie. Toujours sans nouvelle, plusieurs heures après l'accident, ils ont décidé de se rendre à Saskatoon.

Les nouvelles sont arrivées peu de temps après leur départ de Brandon.

« Betty et moi étions à la frontière de la Saskatchewan lorsque Scott a téléphoné pour nous annoncer le pire », se souvient Frank Thomas qui dit avoir eu de la difficulté à retenir ses larmes le long de la route.

« Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés assis là avant de reprendre la route », affirme-t-il.

David Maguire, un ami de la famille de Frank et Betty Thomas, colle des lettres épelant « Broncos » sur la maison de la famille de Brandon au Manitoba. Photo : Radio-Canada/Riley Laychuk

Quand la famille a appris que des gens partout au Canada mettaient des bâtons devant leur porte pour honorer l'équipe, ils savaient qu'ils devaient faire quelque chose et ont demandé à un ami de la famille de ramasser 15 bâtons de hockey et de les placer devant leur maison.

« J'ai parlé à certains de mes amis avec qui je joue au hockey et ils ont commencé à ramasser des bâtons », affirme David Maguire, qui a placé les bâtons devant la maison de la famille Thomas. Il souligne en avoir rapidement trouvé presque 50.

Il a dit que lorsque la famille lui a demandé cette faveur, il n’a pas hésité.

Une cérémonie à l’honneur d’Evan Thomas aura lieu lundi prochain à Saskatoon. Frank Thomas et sa femme resteront dans la ville avec les parents d'Evan aussi longtemps qu'ils en auront besoin.