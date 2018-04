Nous avons la preuve que, la semaine dernière, il y a maintenant près de 10 jours, des armes chimiques ont été utilisées, au moins du chlore, et qu'elles ont été utilisées par le régime de Bachar Al-Assad. Emmanuel Macron

« Nous aurons des décisions à prendre en temps voulu, quand nous le jugerons le plus utile et le plus efficace », a-t-il poursuivi, précisant qu'il est toujours en contact étroit avec le président américain Donald Trump à ce sujet.

La décision d'une éventuelle opération militaire interviendra « une fois que nous aurons vérifié toutes les informations », a encore dit le chef de l'État, avec l'objectif d'« enlever les moyens d'intervention chimique au régime ».

Plus de détails à venir.