Les Français Stéphane Brizé avec En guerre, Christophe Honoré avec Plaire, aimer et courir vite, l'Américain David Robert Mitchell avec Under the silver lake, le Chinois Jia Zhangke avec Ash is Purest White, le Japonais Hirokazu Kore-Eda avec Shoplifters ou l'Iranien Jafar Panahi avec Three faces seront également en lice pour le festival, qui se déroulera du 8 au 19 mai.

Trois femmes cinéastes ont été sélectionnées : la Française Eva Husson avec Les Filles du soleil, la Libanaise Nadine Labaki pour Capharnaüm et l'Italienne Alice Rohrwacher qui défendra Lazzaro Felice.

Ces noms viennent s’ajouter à celui d’Asghar Farhadi. Ce réalisateur iranien, notamment connu pour avoir tourné Une séparation, projettera le 8 mai, en ouverture et en compétition, Everybody Knows. Javier Bardem et Penélope Cruz sont à l’affiche de ce thriller psychologique en espagnol.

Des absents

Aucun film canadien ne décrochera donc la Palme d'or cette année à Cannes. La participation de Xavier Dolan, que le festival a récompensé en 2014 et en 2016 pour les films Mommy et Juste la fin du monde, était pourtant un temps pressentie. Le réalisateur québécois serait venu montrer Ma vie avec John F. Donovan, son premier film en langue anglaise.

Parmi les films attendus, mais finalement absents, figurent aussi L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, bloqué par une procédure judiciaire, et aussi ceux produits par Netflix, dont la vocation à ne pas être distribués en salles est contraire au règlement du festival.

Toutefois, quelques ajouts de dernière minute sont possibles, a rappelé le délégué général du festival Thierry Frémaux, rappelant que cela était parfois profitable aux heureux élus, comme l'an passé à The Square du Suédois Ruben Östlund.

Pas de discrimination positive en faveur des femmes

La compétition s'annonce assez politique dans les thèmes abordés et présente une image plutôt renouvelée avec des réalisateurs méconnus et peu habitués de la Croisette.

C'est l'actrice australienne Cate Blanchette, qui présidera le jury de cette 71e édition qui se déroule après l'affaire Weinstein. « Il y a une différence entre les femmes cinéastes et la question #MeToo, a souligné Thierry Frémaux, chargé de la sélection. Il n'y aura jamais de sélection en discrimination positive pour des femmes ».

Peu de grandes vedettes fouleront le tapis rouge, à part le couple Penélope Cruz et Javier Bardem, ainsi qu’Andrew Garfield, qui portera Under the Silver Lake, et Marion Cotillard, qui défendra Gueule d'ange de Vanessa Filo, en lice dans la section Un certain regard.

Hors compétition, le Festival de Cannes projettera également Solo : une histoire de Star Wars, le nouveau film dérivé de l’univers de Star Wars.

Panahi et Serebrennikov invités

Le Festival de Cannes a convié le cinéaste dissident iranien Jafar Panahi et le metteur en scène russe assigné à résidence à Moscou, Kirill Serebrennikov, à venir présenter leurs films en compétition en sélection officielle.

Les autorités iraniennes « recevront une lettre de notre part et des autorités françaises pour autoriser Jafar Panahi à quitter le territoire, à présenter son travail et pouvoir rentrer dans son pays », a annoncé Thierry Frémaux.

Le cinéaste russe est également invité pour son film Leto. Directeur artistique du Centre Gogol, un théâtre contemporain moscovite réputé, Kirill Serebrennikov est visé par une affaire de détournement de fonds publics qu'il dénonce comme « absurde ». Il a reçu le soutien de nombreuses personnalités artistiques russes et étrangères.