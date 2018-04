Bon 1er des préliminaires avec une récolte de 448,40 points, Gagné s’est retrouvé 6e après ses deux premiers plongeons de la finale. Un troisième fort bien exécuté, son double saut périlleux et demi avant avec deux vrilles en position carpée, l’a fait grimper en 4e place.

Un triple saut périlleux et demi retourné avec une demi-vrille en position groupée l’a encore fait gagner deux rangs. Il n’a plus quitté la 2e position, et son cinquième plongeon, un triple saut périlleux et demi renversé avec une demi-vrille en position groupée, a été son meilleur de la compétition.

Gagné a finalement récolté 452,70 points, à 66,70 longueurs du vainqueur, l’Anglais Jack Laugher. L’Australien James Connor (438,50 points) a complété le podium.

L’autre Canadien en lice, François Imbeau-Dulac, a connu une compétition difficile. Un seul de ses plongeons lui a valu une note de plus de 67 points des juges, et il a terminé au 7e rang avec 401,55 points.