À l'école Garneau, à Orléans, les jeunes sont nombreux à jouer au hockey et ils ont été très touchés par le drame.

La direction a décidé d'en faire encore plus.

« On va faire une minute de silence dans chaque classe et au niveau du pavillon 7-8, on va faire une chaîne humaine, donc les élèves vont sortir de classe et se tenir par la main et montrer notre solidarité à la famille de Jonathan Pitre et à la communauté de Humboldt en Saskatchewan », explique le directeur adjoint Maxime Normand.

De l'autre côté de la rivière, les chauffeurs de bus de la Société de transport de l'Outaouais (STO) ont été autorisés par la direction à porter un chandail de hockey.

Le « Jersey Day » a été organisé par un groupe de mères dont les enfants pratiquent le hockey en Colombie-Britannique. Elles aimeraient que les gens portent un chandail de sport, prennent une photo d'eux et la publient sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #jerseysforhumboldt.

Selon la page Facebook de l'événement, plus de 7300 personnes souhaitent participer à ce mouvement de solidarité partout au pays.

