Au Nouveau-Brunswick, le taux de patients ayant eu un remplacement de la hanche dans le délai de référence de 182 jours est passé de 69 % à 61 % durant les cinq dernières années. À l’Île-du-Prince-Édouard, le taux a diminué de 80 % à 50 %. Et à Terre-Neuve-et-Labrador, il est passé de 92 % à 84 %. En Nouvelle-Écosse, il est resté stable à environ 50 %.

Le taux de patients au Nouveau-Brunswick ayant eu un remplacement du genou dans le délai de référence de 182 jours a diminué de 60 % à 52 %, de 2013 à 2017. À l'Île-du-Prince-Édouard, le taux a dégringolé de 61 % à 46 %, et à Terre-Neuve-et-Labrador il a chuté de 93 % à 66 %. En Nouvelle-Écosse, il a légèrement diminué à 34 %.

Quant à la cataracte, le taux de patients ayant eu la chirurgie dans le délai de référence de 112 jours a diminué de 88 % à 78 % au Nouveau-Brunswick, et de 95 % à 87 % à Terre-Neuve-et-Labrador, toujours durant les cinq dernières années, mais il s’est légèrement amélioré dans les deux autres provinces maritimes.

Plusieurs facteurs contribuent à allonger le temps d’attente des patients, une tendance que l’on remarque à l’échelle nationale, explique Jennifer D'Silva, gestionnaire à l’Institut canadien d’information sur la santé.

Le vieillissement de la population, des changements de l’incidence de maladies, le manque de personnel soignant ou de lits dans les hôpitaux et la disponibilité de soins dans sa communauté figurent parmi les principaux facteurs.

Il arrive aussi que des cas plus urgents entraînent un report pour d’autres patients, mais dans un délai médicalement acceptable, ajoute Mme D'Silva.

Les effets du vieillissement de la population sur les soins de santé

Au Nouveau-Brunswick, un quart des lits destinés aux soins aigus dans les hôpitaux est occupé par des personnes âgées qui attendent un placement dans un foyer de soins, souligne Anthony Knight, PDG de la Société médicale de la province.

Cela réduit la capacité des hôpitaux d’effectuer les importantes chirurgies mentionnées dans le rapport de l’Institut d’information sur la santé, dit-il.

Le délai de référence pour les patients ayant besoin d'un remplacement de la hanche au Canada est d'environ six mois. Photo : CBC

De plus, le fait que des postes de nature spécialisée dans le système de santé demeurent vacants ajoute à la pression exercée sur les médecins, précise M. Knight.

Environ 20 % des résidents du Nouveau-Brunswick sont âgés de 65 ans ou plus. L’augmentation prévue de ce taux augmente aussi le fardeau du système de santé, ajoute Anthony Knight.

Il dit se réjouir des investissements provinciaux et fédéraux faits dans le but de réduire les temps d’attente et de recruter plus de médecins. Il faut des solutions innovatrices pour améliorer la situation, selon lui.