La fusillade a éclaté peu après minuit, à l'intersection des rues Saint-Patrick et Clément, dans l'arrondissement LaSalle.



Après avoir été visé, l'homme s'est dirigé vers un centre hospitalier où il a été confirmé qu'il n'avait pas été blessé.



Cependant, lorsque les policiers venus à sa rencontre ont voulu l'interroger sur la fusillade, il a refusé de répondre à leurs questions. Les agents ont ensuite remarqué qu'il avait des stupéfiants en sa possession et ils ont procédé à son arrestation.



Entre-temps, des agents de l'identité judiciaire et de l'escouade canine du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont entrepris l'analyse de la scène de la fusillade. En milieu de nuit, au moins une douille de projectile d'arme à feu avait été localisée et des marques d'impacts de balles ont été relevées sur la carrosserie de l'automobile de l'individu.



Aucune arrestation n'a été rapportée jusqu'ici. Des témoins doivent être rencontrés par les enquêteurs, mais déjà, l'hypothèse d'un conflit lié aux stupéfiants est évoquée.