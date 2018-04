Un texte de Joane Bérubé



La préfète de la MRC, Chantale Lavoie, indique que le dossier a maintenant pris une tournure politique et que c’est aux élus de poursuivre le travail en collaboration avec le comité de santé de la Matapédia.

En réunion, mercredi soir, les maires ont donc adopté deux résolutions. Une première sera envoyée au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent pour faire part de leur déception quant au refus de créer un espace local de discussions.

Les élus n’ont pas l’intention de poursuivre les démarches avec le CISSS tant qu’ils n’auront pas rencontré le ministre Gaétan Barrette.

Une seconde résolution sera expédiée au bureau du ministre de la Santé afin de discuter avec lui des solutions à apporter dans la Matapédia.

Dans cette résolution, les maires rappellent qu’ils ont toujours été partie prenante des décisions en santé sur leur territoire et que le milieu a déjà établi ses recommandations prioritaires en matière de santé.

Le directeur de la MRC de la Matapédia, Mario Lavoie et la préfète, Chantale Lavoie Photo : Radio-Canada

La résolution fait aussi valoir l’inquiétude de la population concernant notamment la diminution des services sur leur territoire et la centralisation régionale qui oblige à des déplacements pour obtenir des soins. Les élus relèvent aussi les impacts négatifs de cette centralisation sur la rétention de la population et incidemment sur l’économie.

La préfète de la MRC de La Matapédia, Chantale Lavoie, fait valoir que les élus et les citoyens veulent faire partie de la solution, pas du problème.

On veut voir comment nous les élus, les citoyens, on peut travailler avec ces gens-là pour améliorer les choses dans le respect de nos fonctions. Chantale Lavoie, préfète de la MRC de La Matapédia

La préfète Chantale Lavoie donne l’exemple de l’hôpital d’Amqui.

L’établissement est d’excellente qualité et demeure très performant, mais le personnel semble essoufflé, des spécialistes s’en vont sans que la population sache s’ils seront remplacés et des équipements ne servent plus parce que les patients sont référés à Rimouski.

Dans ce contexte, dit-elle, l’espace de discussion devient un canal de communication qui permet aux élus et à la population de la Matapédia de peut-être mieux comprendre les décisions des gestionnaires de la santé et parfois de proposer des solutions.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a, l'automne dernier, décidé de créer un forum, mais à une échelle régionale, avec tous les préfets. Mme Lavoie estime que chaque MRC a ses spécificités et que la sienne a besoin de sa propre tribune.