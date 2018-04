Un texte de Charles Beaudoin

L'attaquant du Titan Ryan Murphy a gâché la remontée du Phoenix avec un but inscrit à 14:48 de la période supplémentaire pour envoyer les Sherbrookois en vacances.Auparavant, Samuel Poulin avait inscrit son deuxième filet du match en fin de troisième période pour permettre aux Sherbrookois d'espérer éviter le balayage.

« Ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est que les gars se sont battus jusqu'à la dernière seconde », a déclaré d'emblée le pilote sherbrookois Stéphane Julien après la partie.

« Je pense qu'avec la meilleure année du Phoenix et une victoire en première ronde, les gars doivent sortir la tête haute et être très fiers de leurs performances cette année », a-t-il ajouté.

Après deux périodes où Brendan Cregan, qui en était à son premier départ dans la série, n'avait cédé qu'une seule fois sur 27 tirs, le Phoenix a connu sa meilleure période de la série au troisième engagement en bombardant Evan Fitzpatrick de 15 lancers.

« On s'est dit qu'on ne voulait pas que ce soit notre dernière partie ensemble. On a poussé jusqu'à la limite, mais malheureusement, ça s'est fini en prolongation. On peut tout de même être fier », a mentionné Samuel Poulin.

« L'équipe a effectué un très bon travail aujourd'hui. Évidemment, c'est difficile en ce moment, mais on peut sortir la tête haute. Je ne serais pas surpris que l'équipe qu'on a affrontée se rende jusqu'au bout », soulignait quant à lui Brendan Cregan.

Dans la défaite, ce dernier a réalisé 34 arrêts tandis que son vis-à-vis Evan Fitzpatrick a bloqué 28 tirs.

Ethan Crossman et Jeffrey Truchon-Viel ont inscrits les autres buts des visiteurs.

Une triste fin pour Nicolas Poulin

La défaite du Phoenix était doublement amère pour l'attaquant Nicolas Poulin. À sa dernière année junior, celui qui a disputé l'ensemble de ses 236 matchs avec la formation sherbrookoise n'a pu participer à la rencontre en raison d'une blessure au pied.

« Honnêtement, j'aurais pensé être capable de jouer aujourd'hui, a-t-il raconté, ému. On a essayé toutes les manoeuvres possibles : on m'a gelé, on a mis de la glace, on a bandé mon pied... on a tout essayé. C'est plate de savoir que je n'ai pas pu jouer ma dernière partie junior, ce n'est pas comme ça que je voulais terminer ma carrière. »

Pour le joueur de 20 ans, sa dernière année aura été tout de même la plus belle de ses quatre saisons passées à Sherbrooke, insiste-il.

« De passer la première ronde avec le groupe de gars qu'on avait cette année, c'était tellemnet magique. Tu ne vois pas ça chaque année dans les équipes de hockey. D'avoir vécu ça avec mon frère, je pars de Sherbrooke la tête haute. »

« De savoir que j'ai possiblement joué mon dernier match avec lui, ça me rend émotif. »

L'émotion était également palpable du côté du capitaine Hugo Roy, qui voyait lui aussi son stage junior prendre fin à Sherbrooke après trois saisons disputées avec l'équipe de sa région.

« On veut toujours en faire plus. Après ça, il faut essayer de passer à autres choses et penser aux souvenirs qu'on garde, a mentionné le natif de Cookshire. Le Phoenix, c'est l'équipe qui m'a donné ma chance dans la LHJMQ, qui m'a nommé capitaine, qui m'a permis de jouer devant ma famille et mes amis chaque soir... je pense que je n'aurais pas pu demander mieux. »