Les deux nouveaux laboratoires du campus situé à Edmonton ont été inaugurés mercredi. Mais, deux autres seront également prêts à accueillir les étudiants dès l'automne.

Pour les étudiants et les professeurs de chimie, de physique et de biologie, ces laboratoires permettront d'étudier et d'enseigner la science de façon plus moderne.

Ces rénovations ont pu être faites grâce à un financement de 1,3 million de dollars du fédéral. Photo : Radio-Canada

La directrice des laboratoires, Sarah Pelletier, considère que les besoins étaient criants : « Tout était en bois, par exemple, donc dangereux pour le feu. C'était vieilli, c'était terni, c'était usé. Le laboratoire de chimie avait seulement deux hottes qui permettent d'enlever les vapeurs qui peuvent être toxiques dans une expérience. »

Les laboratoires du Campus Saint-Jean n'avait été pas rénovés depuis 60 ans. Photo : Radio-Canada

« On peut expérimenter, on peut essayer de nouvelles choses et on peut le faire non seulement de façon sécuritaire, mais d'une façon confortable et excitante », se réjouit Eric Einarson, un étudiant de deuxième année en chimie.

Selon la directrice, ces laboratoires permettront d'enseigner à un niveau plus avancé.

Les laboratoires ont, en plus, été dotés de nouveaux appareils. Photo : Radio-Canada

« Le fait de pouvoir offrir à nos étudiants [ces laboratoires] ça permet maintenant de développer des programmes qui sont très en demande », explique Pierre-Yves Mocquais, le doyen du Campus Saint-Jean qui espère qu'ils attireront de nouveaux étudiants.

Si ces quatre nouveaux laboratoires représentent une avancée pour l'université, le doyen considère toutefois que les besoins pour de nouvelles infrastructures scientifiques sont grands sur le Campus Saint-Jean. Selon lui, un autre laboratoire de chimie serait nécessaire.

D'après des informations de Virginie Dallaire