Un texte de Flavie Villeneuve, stagiaire

Les villes demeurent réticentes car elles veulent s’assurer des répercussions économiques. Elles doivent déterminer si les achats locaux valent les investissements requis pour accueillir ces entreprises.

Les bitcoins nécessitent l’installation d’immenses ordinateurs pour effectuer les transactions.

La porte-parole de la ville d’Alma, Audrey-Claude Gaudreault, envisage tous les aspects pour l’entrée de la cryptomonnaie en région.

« C’est une chose d’avoir la consommation électrique suffisante, il faut aussi les installations requises. On veut voir ce que ça nécessite. », a-t-elle spécifié.

La municipalité de Chambord révise déjà son zonage pour permettre l’arrivée de mines à bitcoins dans l’ancienne usine Agropur.

« Peu importe le nombre d’emplois créés, nous sommes satisfaits de voir revivre ces installations fermées depuis 15 ans », a souligné le maire de Chambord, Luc Chiasson.

Les villes de la région suscitent un intérêt pour les entreprises spécialisées dans les bitcoins grâce à leur autonomie électrique.