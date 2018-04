Un texte de Thibault Jourdan

En 2017, seuls 32 % des patients manitobains ont eu une opération de la cataracte dans le délai recommandé de 16 semaines, alors qu'il étaient 41 % en 2015.



L’écart est plus grand lorsqu’on analyse les données pour les remplacements articulaires. Ainsi, en 2017, 53 % des patients ont eu une arthroplastie de la hanche, et 43 % ont eu une arthroplastie du genou, dans les délais recommandés. Ces données étaient respectivement de 69 % et 64 % en 2015.

Plus mauvaise province de l’Ouest

Le Manitoba se classe au dernier rang en ce qui concerne le temps d’attente pour des opérations électives, telles que les remplacements articulaires ou les opérations de la cataracte.

« Le Manitoba a pris du recul face aux autres provinces de l’Ouest », remarque Christina Lawand, chercheuse principale à l’Institut canadien d’information sur la santé.



Lorsqu’on compare avec les données de 2015, le Manitoba se situait dans le haut du panier parmi les provinces de l’Ouest pour certaines opérations. Ainsi, par exemple, elle affichait un temps d’attente moins élevé que celui de la Colombie-Britannique pour des arthroplasties de la hanche ou du genou.

Peu d’attente pour les opérations urgentes

La province affiche cependant des temps d’attente très courts pour les opérations urgentes. « Le Manitoba est un chef de file en matière de temps d’attente pour la radiothérapie pour le cancer et pour les réparations des fractures de la hanche », détaille Christina Lawand.



Ainsi, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador sont les seules provinces où, en 2017, tous les patients qui avaient besoin d’une radiothérapie ont pu l’obtenir dans les délais recommandés. Le Manitoba affiche aussi le plus haut taux au pays de patients ayant obtenu une opération de la hanche dans un très court laps de temps.