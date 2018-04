Au cours d'une entrevue, la présidente du Regroupement Les sages-femmes du Québec, Mounia Amine, s'est dite satisfaite de l'entente, mais avec des bémols quant à la longue durée de la négociation, soit trois ans pour renouveler une entente qui touche 200 personnes.

« On est satisfaites des gains, au final. Beaucoup d'énergie a été mise sur une négo extrêmement longue » a jugé Mme Amine.

On n'ira pas sur la place publique se plaindre, mais c'est certain qu'on a été quand même échaudées par la longueur, la lenteur de cette négo et le peu de temps qu'on a eu pour réellement parler du fond de nos demandes. Mounia Amine, présidente du Regroupement Les sages-femmes du Québec

La prime des sages-femmes pour être de garde était au coeur du litige. Elles demandaient 12 000 $; elles ont obtenu 9435 $ annuellement. Avant cette entente, elles touchaient de 6500 $ à 8250 $ annuellement.

Sur le plan de la rémunération, elles touchent 54 000 $ au premier échelon et jusqu'à 92 000 $ par an, lorsqu'elles travaillent à temps complet. Elles ont par ailleurs obtenu les mêmes augmentations de salaire que les secteurs public et parapublic, a précisé Mme Amine.

Elles revendiquaient également des garanties quant à des conditions qui avaient été négociées pour les sages-femmes travaillant dans le Grand Nord. Cela a été « partiellement atteint », a noté Mme Amine. Elles ont obtenu, à tout le moins, un engagement que ces conditions seront préservées, bien qu'elles n'aient pas été intégrées à l'entente avec Québec.

Elles n'ont toutefois pas fait de gain sur la question des frais de déplacement.

Création de comités

Pour ce qui est de la reddition de comptes - qui était une condition sine qua non du ministère de la Santé et des Services sociaux, selon le ministre Gaétan Barrette - elles ont accepté la création d'un « comité de transmission des données administratives aux établissements » de santé, a fait savoir Mme Amine.

Un autre comité sera créé pour se pencher sur la révision du mode de rémunération des sages-femmes, de même que des comités locaux sur les relations professionnelles.

Mme Amine estime qu'il reste encore du travail à faire pour une vraie reconnaissance du travail des sages-femmes.

Le Regroupement Les sages-femmes du Québec a une entente de service avec la CSN.