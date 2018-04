Ce moyen de pression n'incommode que l'employeur, le Réseau de transport de Longueuil (RTL), a assuré au cours d'une entrevue Sylvie Champagne, présidente du Syndicat des chauffeurs d'autobus du RTL. Selon elle, il ne complique pas la vie à l'usager, puisque son autobus suivra le même trajet et le même horaire.

Un autobus dont un chauffeur prend possession au garage de Saint-Hubert pourrait tout simplement être rapporté au garage de Longueuil. L'objectif est de compliquer la gestion du parc d'autobus pour l'employeur, a-t-elle expliqué.

En juin dernier, les membres de cette section locale 3333 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, se sont dotés à 98 % d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

Mais il n'est pas question de débrayage pour le moment, a pris soin de souligner Mme Champagne. Les services de transport en commun sont de toute façon soumis aux dispositions sur les services essentiels en cas de grève.

Les négociations ont d'ailleurs toujours cours et plusieurs dates sont arrêtées jusqu'à la fin du mois de mai, a-t-elle précisé.

« On prend acte », dit le RTL

Du côté de la direction du RTL, on a pris acte du nouveau moyen de pression annoncé par le syndicat.

« On prend acte, comme le syndicat l'indique, que ces nouveaux moyens de pression n'affecteront pas le service à la clientèle. Nous évaluerons la situation au cours des prochaines heures et prendrons les mesures nécessaires, le cas échéant », a commenté Lucie Frenière, directrice des communications et des affaires publiques au RTL.

Les discussions se poursuivent en médiation. « On est bien confiant d'en arriver à une entente négociée » avec le syndicat des chauffeurs, a ajouté Mme Frenière.

Le principal point en litige est la question des temps de parcours, que le syndicat juge irréalistes, ce qui accroît la pression sur les chauffeurs pour les respecter. La question des salaires n'a pas non plus été réglée, a noté Mme Champagne.