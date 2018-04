Un texte de Marc-Éric Bouchard

Gardiens :

Mike Smith : B-

Contrat : 4 250 000 $ - Échéance : 2018-2019 (1 saison)

Il a connu une bonne saison. Il a participé au match des étoiles en remplacement de Jonathan Quick. Il a volé quelques matchs. Malheureusement, il a été ralenti par une blessure.

Mike Smith et David Rittich devraient être les deux gardiens des Flames l'an prochain Photo : Associated Press/David Zalubowski

David Rittich : C

Contrat : 725 000 $ - Joueur autonome avec compensation

Il a montré de belles choses après l’échec de la mise sous contrat d’Eddy Lack. Il peut s’avérer un bon gardien numéro deux.

Jon Gillies : C-

Contrat : 725 000 $ - Joueur autonome avec compensation

Il devra être plus constant. Parfois, il démontre de l’assurance, parfois il paraît très nerveux. Il pourrait servir d’appât pour faire l’acquisition d’un attaquant.

Défenseurs :

Mark Giordano : B

Contrat : 6 750 000 $ - Échéance : 2021-2022 (4 saisons)

Le capitaine est un vrai guerrier. Celui qui n’a jamais été repêché répond aux attentes. Il s’adapte, peu importe son partenaire à la ligne bleue. Il est un meneur sans reproche.

Brett Kulak : C+

Contrat : 650 000 $ - Joueur autonome avec compensation

Il a démontré une certaine assurance pour une première année complète. Avec un différentiel de -3, il a prouvé qu’il a sa place dans la LNH.

Dougie Hamilton des Flames de Calgary Photo : La Presse canadienne

Dougie Hamilton : C

Contrat : 5 750 000 $ - Échéance : 2020-2021 (3 saisons)

Il a connu sa meilleure saison avec 17 buts. Avec quatre buts gagnants, il a souvent été l’étincelle à l’attaque de l’équipe. Avec son talent, il pourrait en faire encore plus. Il est en bonne partie responsable des piètres performances de l’équipe en avantage numérique, il n'a inscrit que six buts et récolté que six aides avec l'avantage d'un homme.

Michael Stone : C

Contrat : 3 500 000 $ - Échéance : 2019-2020 (2 saisons)

Il a connu une bonne saison. Défenseur très fiable, a bien pris la relève de Derek England. Il devra montrer plus de robustesse devant son filet et améliorer son différentiel de -11.

Rasmus Anderson : C

Contrat : 755 833 $ - Échéance : 2019-2020 (2 saisons)

Ce petit défenseur a connu une bonne saison dans la Ligue américaine. Il cognera à la porte dès l’an prochain pour un emploi à temps plein dans la LNH. Il a le talent pour le faire.

Travis Hamonic a mis du temps à s'adapter à sa nouvelle équipe. Photo : Getty Images/Bruce Bennett

Travis Hamonic : C-

Contrat : 3 857 143 $ - Échéance : 2019-2020 (2 saisons)

Il a eu besoin de beaucoup de temps pour s’adapter au style des Flames. Trop de temps selon certains. Il a été décevant. En espérant que son talent et sa robustesse seront au rendez-vous la saison prochaine.

TJ Brodie : D+

Contrat : 4 650 400 $ - Échéance : 2019-2020 (2 saisons)

Depuis deux saisons, il cherche ses repères. Il n’est plus celui qu’il était à ses débuts dans la LNH. Rapide patineur, c’est difficile de lui trouver un bon partenaire. Un échange pourrait l’aider à relancer sa carrière.

Matt Bartkowski : D-

Contrat : 612 500 $ - Joueur autonome sans compensation

Il a seulement joué 17 matchs avec les Flames cette saison. Un réserviste qui n’a pas su élever son niveau de jeu. Il serait très surprenant de le revoir la saison prochaine.

Attaquants :

Johnny Gaudreau : B+

Contrat : 6 750 000 $ - Échéance : 2021-2022 (4 saisons)

Il a connu une bien meilleure saison que l’an dernier. Il est très créatif sur la glace. Ses 60 aides et ses 84 points représentent un sommet en carrière. Il obtient la plus haute note de l’équipe.

Gaudreau et Monahan ont encore connu beaucoup de succès en jouant ensemble Photo : La Presse canadienne/Jeff McIntosh

Sean Monahan : B

contrat : 6 375 000 $ - Échéance : 2022-2023 (5 saisons)

Il est un bon guerrier. Il a connu sa meilleure saison, 31 buts et 64 points, malgré des blessures qui l’ont forcé à rater huit rencontres, dont les sept dernières du calendrier. Sa complicité avec Johnny Gaudreau fait un peu penser à celle entre les frères Henrik et Daniel Sedin.

Matthew Tkachuk : B

Contrat : 925 000 $ - Échéance : 2018-2019 (1 saison)

À sa deuxième campagne avec les Flames, il a montré qu’il est tout un joueur de hockey. Il a une hargne et un esprit de vaincre tous les soirs. Il dérange l’adversaire lors de chacune de ses présences, mais il doit s’assurer de rester dans les limites de ce qui est permis.

Kris Versteeg : C+

Contrat : 1 750 000 $ - Joueur autonome sans compensation

Vétéran de 10 saisons dans la LNH, il n’a joué que 24 parties avec l’équipe. Son absence a permis de constater à quel point son énergie et son intensité sont essentielles au succès des Flames.

Micheal Ferland : C

Contrat : 1 750 000 $ - Échéance : 2018-2019 (1 saison)

Il a connu un excellent début de saison, mais une blessure lui a enlevé son erre d’aller avec Monahan et Gaudreau. À son retour, il n’a jamais été en mesure de retrouver ses moyens et son énergie. Il devra connaître un bon camp pour convaincre les Flames qu’ils peuvent encore avoir confiance en lui.

Mark Jankowski Photo : La Presse canadienne/Lyle Aspinall

Mark Jankowski : C

Contrat : 925 000 $ - Joueur autonome avec compensation

À sa première saison dans la LNH, il affiche 17 buts et huit mentions d’aides en 72 parties. Il sera intéressant de voir comment il se comportera à sa deuxième saison avec l’équipe.

Sam Bennett : C

Contrat : 1 950 000 $ - Échéance : 2018-2019 (1 saison)

Son éthique de travail est sans reproche, mais il est trop indiscipliné. Choix de premier tour, quatrième au total, il tarde à se démarquer. Après avoir été blanchi de la feuille de pointage lors des 15 premiers matchs de la saison, il a par la suite récolté 12 points en 11 matchs.

Michael Backlund : C

Contrat : 5 350 000 $ - Échéance : 2023-2024 (6 saisons)

Avec un nouveau contrat à long terme en poche, il a été décevant. Il n’a marqué que 14 buts. Il a eu de la difficulté à s’adapter à de nouveaux ailiers quand Frolik et Tkachuk ont été blessés,

Matt Stajan : C

Contrat : 3 125 000 $ - Joueur autonome sans compensation

Un bon vétéran qui connaît bien son rôle avec l’équipe. Il fournit toujours un effort constant. Il a atteint le plateau des 1000 matchs dans la LNH, une marque difficile à atteindre aujourd’hui.

Nick Shore : C

Contrat : 925 000 $ - Joueur autonome avec compensation

Il remplit bien les missions défensives qui lui sont confiées. Il est un candidat pour remplacer Matt Stajan lors de la saison prochaine.

Garnett Hataway : C-

Contrat : 650 000 $ - Joueur autonome sans compensation

Un joueur qui doit davantage utiliser son gabarit.

Michael Frolik a connu une saison difficile Photo : Associated Press/David Zalubowski

Michael Frolik : D+

Contrat : 4 300 000 $ - Échéance : 2019-2020 (2 saisons)

Habituellement irréprochable dans son rôle défensif, il a été beaucoup ralenti après une blessure à la mâchoire. Avec 25 points (10 buts et 15 aides), il a connu la pire de ses cinq dernières saisons. Son différentiel de -19 est le deuxième pire de l'équipe. Il est capable d’en donner beaucoup plus.

Chris Stewart : D+

Contrat :1 150 000 $ - Joueur autonome sans compensation

Réclamé au ballottage par les Flames, il a démontré beaucoup d’énergie. L’équipe pourrait vouloir lui offrir un nouveau contrat afin de se donner un peu de profondeur.

Curtis Lazar : D

Contrat : 950 000 $ - Échéance : 2018-2019 (1 saison)

Ce 17e choix des Sénateurs d’Ottawa en 2013 continue de décevoir. Bonne attitude avec les médias, c’est sur la glace qui déçoit autant par son manque d'intensité que par sa piètre vision du jeu.

Tanner Glass : D

Contrat : 650 000 $ - Joueur autonome sans compensation

Il n’a joué que 17 matchs. Un bon attaquant défensif, mais qui est facile à remplacer au sein d’un quatrième trio.

Troy Brouwer : D-

Contrat : 4 500 000 $ - Échéance : 2019-2020 (2 saisons)

Embauché pour son caractère et son énergie, il a connu une saison décevante. Un joueur de troisième trio, payé beaucoup trop cher. Il a littéralement failli à la tâche.