Un texte de Wildinette Paul

Le gouvernement Gallant avait déjà débloqué en février 2 millions de dollars pour des travaux préparatoires à cette nouvelle école. Il a repris l'annonce mercredi, mais peu de nouveaux détails ont été donnés. On ne sait toujours pas où la nouvelle école sera construite.

« On est très très heureux de cette annonce, a déclaré Monique Boudreau, directrice générale du District scolaire francophone Sud. Le Conseil d'éducation, depuis au moins trois ans, priorisait une nouvelle construction dans la région de Moncton. »

La directrice générale du District scolaire francophone Sud croit que la nouvelle école pourra accueillir au moins 800 élèves. Photo : Radio-Canada

Elle a rappelé que la surpopulation dans les écoles engendre de nombreuses difficultés. « Nos écoles débordent. Nous avons des classes mobiles dans des écoles et nous allons devoir en ajouter d'autres. Nous avons donc grandement besoin de cette école », a-t-elle expliqué.

Selon Mme Boudreau, cet établissement permettra au District et aux directions de souffler un peu plus. « Nous voudrions déménager des élèves des écoles Champlain, Le Sommet et même Saint-Henri, et Mascaret. Cela permettra de libérer les espaces et de les réaménager. »

Pas encore de date ni de d'adresse

Le District scolaire francophone Sud espère que la nouvelle école sera construite dans le quartier Wheeler, mais sa directrice avance que rien n'est coulé dans le béton.

« Le Conseil d'éducation a toujours dit que c'est là [Wheeler] que nous désirons voir la nouvelle école. C'est dans cette région que la population se trouve. Toutefois, c'est le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui va entreprendre les démarches pour trouver un terrain pour aménager une école. »

Cette construction changera aussi les zones scolaires et les parents seront consultés, a assuré Monique Boudreau.

« Nous nous attendons à voir une nouvelle école en 2021, au pire en 2022, espère Mme Boudreau. Nous devons travailler sur les devis architecturaux et pédagogiques. »

Même si l'annonce réjouit le District scolaire francophone Sud, il se dit conscient qu'une nouvelle école ne réglera pas tout.

« Nous regardons constamment nos chiffres, nous avons commandé une mise à jour d'une étude démographique. Parfois, nous sommes limités dans la grosseur d'une école que nous pouvons construire. Nous attirons beaucoup de personnes dans la région », a conclu Monique Boudreau.