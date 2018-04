Vers 16 h 30 lundi, l'autorité aéroportuaire dit avoir reçu un appel disant qu'un chien s'était enfui sur le tarmac.

Le chien, une femelle nommée Greta, était en route vers une famille d'accueil de Winnipeg. Provenant d'une communauté du nord du Manitoba, elle était transportée par Perimeter Aviation pour être confiée à l'organisme Manitoba Mutts, qui prend en charge des chiens dans la province en vue de leur adoption.

L'autorité aéroportuaire explique que le personnel responsable du contrôle de la faune a tenté de ramener l'animal dans un endroit sûr et ouvert, comme cela se fait dans des cas semblables, mais que ce dernier a tenté de traverser l'aérodrome près d'une piste en service.

Un vol en provenance de Las Vegas a dû annuler son atterrissage pour éviter le chien, a indiqué l'autorité aéroportuaire.

L'agent de la faune a réussi dans un premier temps à éloigner l'animal de la piste, mais celui a fait demi-tour et est revenu vers la piste.

À cette heure de la journée, l'aéroport était achalandé avec des vols qui décollaient et atterrissaient toutes les deux minutes, souligne l'autorité aéroportuaire.

Une décision difficile

L'agent de contrôle de la faune a dû prendre la décision d'utiliser la force létale, a fait savoir un porte-parole de l'autorité aéroportuaire.

Rebecca Norman, l'une des directrices de Manitoba Mutts, a déclaré que l'association transporte des chiens à Winnipeg avec Perimeter Aviation depuis environ sept ans. C'est la première fois, dit-elle, qu'un animal s'échappe sur le tarmac.

« Elle était très craintive et courait partout, ce qui gênait les atterrissages », raconte Rebecca Norman.

« Plusieurs avions attendaient d'atterrir et elle a dû être abattue, de sorte que les avions ne s'écrasent pas et que personne ne soit blessé », dit-elle.

Des animaux parcourent l'aéroport tous les jours, a fait savoir l'Autorité aéroportuaire. Quand ils se libèrent, ils ne vont généralement pas loin. Et quand ils le font, l'équipe de contrôle de la faune de l'aéroport est généralement en mesure de travailler avec les propriétaires pour confiner les animaux dans une zone éloignée des pistes actives.

Changer les politiques

Après la mort de Greta, l'Autorité aéroportuaire a déclaré qu'elle avait proposé d'aborder sa politique concernant les animaux avec Manitoba Mutts.

Son plan actuel se concentre sur les oiseaux, puisqu'une clôture empêche les animaux d'entrer sur le terrain d'aviation.

L'entreprise Perimeter Aviation est elle aussi prête à rencontrer l'association et la direction de l'aéroport.

« Nous allons voir s'il est possible d'affiner certaines nos techniques et tactiques et s'il existe une meilleure façon de procéder à l'avenir », a fait savoir l'Autorité aéroportuaire.

Selon Manitoba Mutts cela pourrait inclure l'achat de cages plus solide ou de pistolets tranquillisants pour contenir les animaux.

Elle insiste sur le fait que toutes les parties impliquées ont fait de leur mieux et qu'aucune personne ou groupe n'est à blâmer pour cet incident.