Lors de la séance du conseil mardi soir, les commissaires ont autorisé une offre de services de la Fédération des commissions scolaires du Québec afin de mandater une consultante pour le processus d'embauche du prochain directeur général.

Liz S. Gagné, espère que la personne sélectionnée sera en poste d’ici le 1er juillet.

On va être vigilant. On s’est doté d’un profil avec des exigences. Liz S. Gagné, présidente de la commission scolaire

La commission scolaire a aussi décidé d'aller en soumission pour un diagnostic organisationnel. Cette démarche se veut être un complément aux enquêtes actuellement en cours sur les politiques de gestion et la gouvernance au sein de l’organisation.