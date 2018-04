Cet événement en est à sa 29e édition, mais il est toujours autant d’actualité, selon Étienne Alary, le président du conseil d’administration de la Fête franco-albertaine.

« Je pense que la fête s'est rajeunie ou s'est rafraîchie par elle-même, explique-t-il. On sent une nouvelle génération de Franco-Albertains, ils ont vécu avec leurs parents la Fête franco quand ils étaient enfants. Et maintenant ce sont de jeunes adultes et ils veulent être là pendant la fin de semaine. »

Les spectacles de fin de soirée seront de retour, en plus des coups de cœur des dernières années.

Entre le tournoi de hockey-bottine et les escapades en forêt, les festivaliers vont pouvoir profiter d'une soixantaine d'activités.

Éric Bergeron, le coordonnateur des activités récréatives, se réjouit que les événements soient en français. « C'est comme si ça rehausse, ça redonne de la valeur à ma culture francophone, de pouvoir participer à un festival de la sorte », affirme-t-il.

Un thème différent

Le thème de l’événement cette année sera l'écologie. Les organisateurs veulent inviter le public à repenser leur routine dans le but d'aider à préserver la planète.

« Le côté environnement, je pense que c’est quelque chose qu’on veut davantage dans une société comme la nôtre, dit Étienne Alary. On veut amener les gens à réfléchir, en se disant, chaque famille : “est-ce que je fais un effort additionnel?” Et on espère que la réponse sera oui. »

L'assemblée générale annuelle aura permis au président du conseil d'administration, Étienne Alary, de présenter un bilan financier très enviable. Le déficit de l'année dernière s'élève à 366 $, rien d’affolant dans un budget de six chiffres.

D’après un reportage de Sébastien Tanguay