Un texte de Jonathan Lavoie

Les cryptomonnaies, qui reposent sur cette technologie, ont attiré son attention la première fois au tournant des années 2010, alors que Wikileaks faisait les manchettes pour ses divulgations d’informations diplomatiques.

Rapidement, les gouvernements ont voulu saborder le financement de l’organisation et plusieurs grandes banques ont bloqué les transferts d’argent. Wikileaks s’est alors tourné vers les dons en Bitcoin pour contourner l’embargo des grandes institutions.

« C’est une forme de liberté qui est redonnée aux gens par rapport à leurs actifs, c’est ça qui m’a marqué », se rappelle le jeune entrepreneur.

Julien Mbony, cofondateur de Blockchain hub Québec Photo : Sylviane Robini

Le Canada dans la course Le Conseil national de recherches du Canada utilise la technologie de la chaîne de blocs depuis janvier. L’organisme publie les subventions octroyées en temps réel sur la chaîne de blocs Ethereum dans le but d’accroître la transparence de ses activités. La Banque du Canada mène également des tests sur les façons d’intégrer la chaîne de blocs aux opérations financières.

Remplacer les tiers de confiance

Si ceux qui souhaitaient donner à Wikileaks ont pu contourner les banques, la chaîne de blocs pourrait aussi permettre d’éliminer les tiers de confiance dans d’autres domaines comme les assurances ou l’immobilier.

« C’est du code, des mathématiques et de la cryptographie, une science exacte, donc toute l’information qui est transigée, on sait qu’elle est valide et on ne peut pas revenir en arrière », résume Julien Mbony.

Le détenteur d'un BAC en finances estime que l'élimination des intermédiaires est particulièrement intéressante dans les juridictions où la population n'a pas confiance en ses institutions. Il raconte que ses parents ont fui la guerre au Rwanda au début des années 90, quand il avait 10 ans.

« Tu ne peux pas faire confiance aux institutions en place. Un moment donné, on a traversé la frontière et mes parents ont dû cacher de l’argent dans la couche de ma petite soeur parce qu’ils pillaient tout le monde », se souvient-il.

Je pense qu’ultimement, les gens vont avoir plus confiance à des machines qu’à des humains. Julien Mbony, cofondateur de Blockchain hub Québec

Dans une chaîne de blocs, l’ensemble des informations sont distribuées à tous les utilisateurs du réseau. Les ordinateurs faisant partie de ce réseau possèdent une copie d'un grand livre comptable qui sert à authentifier les transactions.

Bienvenue dans l’une des plus grandes fabriques de bitcoins du monde qui se trouve en Islande. Photo : AFP

Dans le cas du Bitcoin, ce processus d’authentification est assuré par les mineurs qui, en échange de leur travail, reçoivent un paiement en cryptomonnaie.

« Les cryptomonnaies, c’est la recherche et développement du blockchain. Toute l’attention y est, il y a de l’argent à faire, donc ça donne un incitatif aux gens pour développer la technologie. »

Mise en garde de l’Autorité des marchés financiers L’Autorité des marchés financiers du Québec (AMF) rappelle aux investisseurs que les cryptomonnaies sont un investissement à très haut risque. Ces monnaies virtuelles extrêmement volatiles ne sont gérées par aucune banque centrale et les investisseurs ne bénéficient d’aucune protection.

Des interfaces à développer

La chaîne de blocs est d’abord et avant tout une manière de structurer une base de données, un réseau structurant qui peut soutenir une diversité d’applications, comme Internet sert de base aux courriels et aux réseaux sociaux.

Pour que la technologie de la chaîne de blocs soit largement adoptée par le public et les entreprises, il faudra toutefois développer des interfaces simples à utiliser.

« Ce qui manque ce sont les applications qui rendent ça vraiment convivial, au point où les gens ne se rendront pas compte qu’ils sont sur une plateforme blockchain. On s’en va vers là », assure Julien Mbony.