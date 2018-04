Un texte de Louis Gagné

« J’ai été placé, en tant que juge, dans l’obligation de visionner les vidéos. Je ne peux m’empêcher, non pas comme juge, mais comme homme, de vous conseiller d’y penser à deux ou trois fois avant d’accepter », a déclaré le magistrat, qui a décrété une pause de 30 minutes pour faire sortir les gens qui ne souhaitaient pas regarder les vidéos.

L’avertissement du juge Huot s’adressait particulièrement aux membres de la communauté musulmane.