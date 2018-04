La dame, d'origine indienne, était une résidente de Londres. Elle était de passage en Gaspésie.

Lorsqu’elle a été retrouvée, Jyothilakshmi Pilaye portait une veste d’hiver rose et des pantalons noirs ainsi que des bottines de marche grises et vertes. Elle avait deux sacs à dos : un noir et un bleu marine.

La Sûreté du Québec indique que Jyothilakshmi Pilaye aurait été vue près de la montée Morris dans le secteur Rivière-au-Renard, possiblement le 7 avril dernier.

Jyothilakshmi Pilay Photo : Courtoisie: Sûreté du Québec

Elle se serait ensuite dirigée vers Gaspé, où elle aurait été aperçue au moment de sortir du magasin Canadian Tire.

Elle aurait ensuite quitté Gaspé pour se rendre à Percé, peut-être en auto-stop.

L'autopsie n'a révélé aucune trace de violence sur le corps de la jeune femme, et selon la Sûreté du Québec, elle aurait été victime d'un bête accident.

La Sûreté du Québec demande à toute personne qui serait entrée en contact avec la dame avant son décès de communiquer avec la centrale au 1-800-659-4264.