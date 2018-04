Un texte de Julien Lecacheur

Depuis 10 jours, le groupe Vishtèn travaille toute la journée en studio sur les chansons de son nouvel album. Malgré la fatigue qui commence à s'accumuler, Emmanuel Leblanc assure être satisfait de ces journées de production et de l'avancée de l'album.

On est super contents de ce que l'on entend présentement. Emmanuelle Leblanc, Vishtèn

Pour ce sixième album, le groupe a décidé de s'éloigner des Maritimes et d'aller enregistrer à Joliette, au Québec. Emmanuel Leblanc explique que le choix du studio s'est imposé de lui-même, « Le studio de Joliette est un endroit mythique. Nos amis du groupe la Bottine Souriante ont déjà enregistré des albums ici. Nous souhaitions faire de même et en plus nous sommes proches de nos amis ».

Les journées sont bien remplies depuis le début des enregistrements. Le groupe passe en moyenne une journée par chanson. Si les matins sont souvent réservés aux discussions et aux trames sonores, les après-midis servent aux voix et aux apports d'instruments plus spécifiques.

Le groupe Vishtèn enregistre actuellement son 6ème album à Joliette. Photo : Guillaume Morin

Le nouvel album de Vishtèn, qui est produit avec l'aide de Simon Marion, sera dans la lignée des deux précédents opus, Mosaïk et Terre Rouge. Le groupe fera toujours la part belle aux musiques traditionnelles acadiennes : 11 des 12 chansons sont issues de textes acadiens. Le groupe compte toutefois apporter quelques nouveautés à ses mélodies, comme le piano et la guitare électrique.

Nous souhaitons conserver, dans cet album, la bonne humeur, la joie et le côté dansant qui nous caractérisent. Cependant nous allons profiter des talents de Pascal Miousse pour incorporer de la guitare électrique. Cela apporte un bon complément à notre musique. Emmanuelle Leblanc, Vishtèn

Le groupe demeurera en studio jusqu'au 20 avril afin de terminer l'enregistrement des douze chansons de l'album ainsi que pour commencer son mixage.

Le nouvel album de Vishtèn, qui n'a encore de nom, sortira au Canada en septembre 2019. D'ici là, le groupe se produira tout l'été à travers l'Europe, l'occasion pour Emmanuelle et Pastelle Leblanc ainsi que Pascal Miousse de présenter les chansons de leur nouvel album.