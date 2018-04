C'est ce que révèlent les données de la Chambre immobilière du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Parmi les raisons qui expliquent ces délais de vente, la courtière immobilière Françoise Boissonneault mentionne l'économie, le nombre de maisons en vente simultanément et l'attrait du neuf.

Le phénomène numéro un c'est qu'en 2013 il y a eu un boom de construction, il y a eu une bulle immobilière. Françoise Boissonneault, courtière immobilière

Les vendeurs doivent donc s'armer de patience et mettre en vente des propriétés impeccables pour trouver preneur.

La courtière constate aussi que les acheteurs sont de moins en moins manuels.

« Pour le même prix d'une maison d'un certain âge, ils vont préférer aller dans plus petit, mais neuf », explique Françoise Boissonneault.

Une situation préoccupante

La Ville de Saguenay s'inquiète du prolongement des ventes de maison sur son territoire.

« On se penche pour mettre en place des politiques qui incitent les jeunes familles à regarder, à prioriser l'achat d'une nouvelle maison dans un quartier déjà existant plutôt que d'ouvrir et d'ouvrir et d'ouvrir », souligne la mairesse Josée Néron.