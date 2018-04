Bryce Fiske, ancien capitaine des Ice Wolves de La Ronge, avait été échangé aux Broncos de Humboldt en octobre dernier.

Après l’onde de choc de la nouvelle, après avoir pleuré pendant toute la journée samedi, Sandra Charles, une amie de la famille qui connaît Bryce Fiske depuis qu'il est enfant, a voulu agir. Elle a communiqué dimanche avec cinq autres mères de famille de la communauté . « Je connais la famille et je sais à quel point ce sera difficile pour Bryce de revenir à La Ronge, alors je veux aider notre garçon, » a confié Sandra Charles.

À La Ronge, Sandra Charles a senti rapidement le besoin de faire quelque chose pour aider Bryce Fiske, bléssé dans l'accident des Broncos Photo : Sandra Charles

En l'espace de 90 minutes dimanche après-midi, les six femmes ont confectionné 600 rubans, qu'elles ont vendus 2 $ l'unité en l'espace d'une heure, lors d'une veillée à la bougie organisée dans la communauté dimanche soir.

Les mères ont d'abord voulu acheminer le montant de 1200 $ qu'elles venaient de récolter à la campagne de sociofinancement GoFundMe, organisée dans la province. Mais elles ont finalement décidé qu'il en serait autrement. « Je faisais juste penser à Bryce, et comment on pouvait l'aider quand il va revenir ici, raconte Sandra Charles, si on pouvait faire quelque chose pour lui ici. J'ai donc appelé la banque et nous avons ouvert un compte en fiducie. »

Bryce Fiske, des Broncos de Humboldt, originaire de La Ronge, blessé lors de l'accident du 6 avril Photo : Ligue de hockey junior de la Saskatchewan

L’entraide qui unit la population de La Ronge ne prend pas de relâche cette semaine. Le groupe de mères planifie de confectionner encore plus de rubans et de cuisiner des petits gâteaux qui seront mis en vente dans des épiceries locales cette semaine, une fois de plus, au profit du jeune joueur de l'endroit. « Des petits gâteaux verts et jaunes, » précise Sandra Charles.

Les nouvelles de l’état de santé du jeune homme de 20 ans sont relativement bonnes selon Sandra Charles. « J'ai parlé à son père lundi, il [Bryce] a des blessures importantes, mais il va s'en tirer. »