Le gouvernement provincial avait d'abord proposé le changement dans un projet de loi qui est mort au feuilleton lors de la prorogation des travaux parlementaires, l'automne dernier. Peu après, le conseil des ministres a adopté un règlement selon lequel les athlètes ne sont plus assujettis à certains aspects de la loi sur les normes de l'emploi.

Les athlètes amateurs dans la province ne peuvent donc pas avoir de congés payés, être payés pour des heures supplémentaires ou encore recevoir un préavis en cas de congédiement, comme c'est le cas notamment en Nouvelle-Écosse.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Main-d'oeuvre de l'Île-du-Prince-Édouard explique dans un échange de courriels avec Radio-Canada que le travail des athlètes comme les joueurs de hockey des Islanders de Charlottetown, « ne correspond pas à la définition traditionnelle d'une relation d'emploi » en vertu de la loi.

La province fait valoir que les joueurs des Islanders reçoivent, par exemple, « de la formation, de la physiothérapie, ainsi qu'un soutien scolaire sous forme de tuteurs gratuits et de cours universitaires ». De plus, l'équipe paie tous les frais de logement, de nourriture, de déplacement, d'équipement et de développement sportifs.

Derrière des portes closes

Les députés de l'opposition à l'Assemblée législative critiquent le fait que ce règlement ait été adopté derrière des portes closes par le conseil des ministres, plutôt que par un projet de loi.

L'avocat Patrice Brunet, spécialisé en droit du sport, croit que le gouvernement a subi des pressions de groupes d'intérêt. « Il y a les ligues professionnelles qui ont un intérêt économique concentré et qui peuvent avoir un intérêt à demander à ce que le gouvernement tue dans l'oeuf tout effort de certains athlètes qui pourraient demander un juste partage des revenus ou un certain équilibre des forces de négociation. »

Patrice Brunet précise que la définition d'athlète est parfois très floue.

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard dit que les athlètes amateurs dans la province bénéficient toujours d'une certaine protection en vertu de la loi sur les normes d'emploi en ce qui concerne les congés parentaux et de maladie et la protection contre le harcèlement sexuel et la continuité de l'emploi.