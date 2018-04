Un texte de Marie-Hélène Paquin

Premier album de la formation country-folk-rock abitibienne, Boomtown Café est d'abord paru en 1981 sur vinyle. Depuis longtemps épuisé dans ce format, l'album sera remasterisé à partir des bandes maîtresses originales.

« La pochette entièrement redessinée inclut un texte de Desjardins relatant la formation d’Abbittibbi, la genèse de l’album et les aventures du groupe dans les circuits d’hôtels d’Abitibi et du Nord ontarien », fait savoir Foukinic, éditeur du disque.

Photos d'archives et paroles des chansons bonifieront ce nouveau disque, auquel s'ajoutera There’s nothing there, une chanson inédite de Theo Busch enregistrée par le groupe en 1980.

Une nouvelle image a été partagée par Richard Desjardins. Photo : Facebook/Richard Desjardins

L’album original avait été enregistré et mixé au Studio Bobinason, à Montréal, de novembre 1980 à février 1981.

Les fans de la première heure seront heureux de réentendre les classiques Le beau grand slow, Y va toujours y avoir et Le chant du bum.

Bernard Grenon a assuré la restauration des bandes et le matriçage de la nouvelle version. « J’ai gardé en tête, lors de la restauration des bandes, de respecter le son des studios des années 80. J’ai voulu rendre le son le plus fidèle possible à l’original pour que le band se reconnaisse et que les musiciens retrouvent leurs souvenirs. Le plus agréable est d’entendre le son comme il était lors de l’enregistrement. Je me sentais avec eux dans le studio », a-t-il fait savoir par voie de communiqué.

L'album sera disponible en format numérique et sur disque compact. Une édition limitée de 1000 vinyles sera également lancée. Il sera officiellement disponible le 11 mai 2018.