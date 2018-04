Il s'agit d'une indemnité d'expropriation, dont plus de 500 mille dollars serviront à rehausser le terrain et le bâtiment de l'organisme.

Après les inondations de 2007, Transport Québec a dû déplacer la route 132 tout juste à côté de la maison des jeunes. Une partie de ses terrains et de son chemin d'accès ont ainsi dû être expropriés.

La Maison des jeunes de Rivière-au-Renard Photo : Radio-Canada

Or, la nouvelle route est beaucoup plus élevée que la maison des jeunes, ce qui cause des infiltrations d'eau au bâtiment et des accumulations anormalement élevées sur les terrains de l'établissement.

Les travaux pour corriger la situation doivent normalement débuter en juin.

D’après les informations de Martin Toulgoat