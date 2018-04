Subventions généreuses pour l’accès à la propriété @Val_Plante dit vouloir contrer l’exode des familles en banlieue « on veut renverser la tendance, on sait que c’est quand on a un premier enfant que tout se joue » explique-t-elle. #rcmtl #polmtl pic.twitter.com/nPXPxJhIB8