L'entreprise Fou du Cochon et Scie de La Pocatière a surpris les plus fins connaisseurs de charcuteries en France en remportant le Saucisson d'or au concours Saucicréor, l'un des plus importants concours de charcuterie. Ce prix qualifié de « nec plus ultra » par le président du jury reconnait le talent et la beauté d'un savoir-faire québécois.