L'obligation d'utiliser des mots de passe sur le web pourrait bientôt être chose du passé, grâce à un nouveau système d'authentification créé par le World Wide Web Consortium (W3C) et la FIDO Alliance. Le système, officiellement recommandé par le W3C depuis mardi, est en voie de devenir un standard officiel sur le web.

Radio-Canada avec The Verge, The Guardian et Fortune