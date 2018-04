Un texte de Laurence Royer avec les informations de Madeleine Ross

Pour la 9e « Semaine des choix », de nouveaux secteurs d’activités s’ajoutent à la programmation. Les élèves peuvent maintenant en apprendre davantage sur les métiers de l’administration, des communications, de la construction ainsi que des sciences pures et appliquées.

Plusieurs professionnels y partagent leur métier et leur passion. C’est notamment le cas du photographe David Béland qui a fait la route depuis Québec.

Son objectif est de faire comprendre aux élèves du secondaire que tout est possible. Il souhaite inspirer les jeunes et les inciter à persévérer malgré les embûches.