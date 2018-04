Les marques de vêtements Peg, Icetime Sports et YWG 204 présentent toute une panoplie de nouveaux vêtements blancs pour aider les Winnipégois à se mettre dans l'esprit des séries éliminatoires. Parmi leurs clients, Jason Wishnowski est fier de son nouveau chandail tout blanc de la compagnie de vêtements locale The Peg. Il possède déjà un chandail des Jets, mais il y avait un problème: il n'est pas blanc.

« Je dois participer à la vague blanche, c'est une tradition des Jets de Winnipeg, se justifie-t-il. Il était temps. »

Les Jets affrontent le Wild du Minnesota au Centre Bell MTS pour le premier match de la première ronde des séries éliminatoires mercredi soir. La soirée « Whiteout Street » (Vague blanche dans la rue) commence à 16 h 30 dans la rue Donald où les partisans pourront s'approvisionner en nourriture dans des cuisines de rue et regarder le match sur de grands écrans placés à l'extérieur.

L'entreprise d'Emerson Brewster, YWG 204, propose des tuques blanches, des chandails et des t-shirts spécialement conçus pour les séries éliminatoires. Photo : Radio-Canada/Dave Gaudet/CBC

Stephen Dubienski, propriétaire de la compagnie The Peg, explique que la compagnie voulait donner aux partisans des Jets une chose spéciale pour les aider à se fondre dans la foule habillée de blanc.

La compagnie a d'abord annoncé qu'elle commercialisait son maillot blanc sur blanc la semaine dernière.

« Je pense que c'est génial pour notre ville d'avoir vraiment quelque chose qui nous rassemble : on sent la passion, on voit le moral en hausse quand ils [les Jets] sont en séries éliminatoires, comparativement à toutes ces années où ils ne l'ont pas été », observe Stephen Dubienski.

Comme son nom l'indique, The Peg a été fondé il y a environ cinq ans pour célébrer Winnipeg et ses habitants en proposant des vêtements.

M. Dubienski affirme que les Winnipégois sont fiers de leur ville et que la récente augmentation des ventes de sa compagnie en est la preuve. Mardi, environ 70 % de la collection « The Peg Jersey » avait été vendu, a déclaré l'entrepreneur.

Les chandails blancs de l'entreprise The Peg ont déjà presque tous été vendus depuis mardi. Photo : Radio-Canada/Dave Gaudet/CBC

« Que vous soyez à Winnipeg, dans n'importe quelle ville au Canada ou dans n'importe quelle ville du monde, vous pouvez être fiers de représenter la ville », a-t-il déclaré.

Et pour ceux dont le blanc ne fait pas partie du code vestimentaire quotidien, les Jets de Winnipeg ont la solution.

L'équipe a fourni un formulaire d'autorisation sur Twitter pour les personnes souhaitant modifier les règles pour soutenir leur équipe.

« La tenue blanche acceptable comprend : t-shirts, chandails à capuchon, maillots, chapeaux, peinture pour le visage, perruques, salopettes, combinaisons, robes de mariée, et toges », indique le formulaire.

Comme The Peg, YWG 204 rendait déjà hommage à la ville bien avant qu'une course aux éliminatoires des Jets ne soit en vue. Et comme c'est le cas avec The Peg, le copropriétaire du YWG 204, Emerson Brewster, affirme que sa société de vêtements a connu une hausse récente de ses ventes.

Une partisane des Jets se dirige au travail. Photo : Radio-Canada/Jeff Stapleton

Le logo détourné de l'équipe de basketball des Golden State Warriors de la NBA avec le pont Provencher continue d'être un élément populaire, mais ce sont les nouvelles tuques, chemises, chandails et chapeaux blancs de YWG204 qui s'envolent des étagères.

L'entreprise a décidé de lancer une série de vêtements blancs immédiatement après que les Jets aient décroché une place en séries éliminatoires, a indiqué Emerson Brewster.

L'entrepreneur se dit optimiste quant au parcours des Jets. Le propriétaire d'Icetime Sports, Michael Wynne, est du même avis bien qu'il sache que ce ne sera pas facile.

Selon lui, la perspective de remporter la Coupe Stanley est quelque chose dont les Winnipégois ont toujours rêvé, et l'enthousiasme avec lequel les gens se précipitent sur des chandails et des vêtements blancs indique qu'ils sont vraiment prêts à ce que le rêve devienne réalité.

« En fait, avant que les nouveaux vêtements blancs n'apparaissent, nous avions probablement vendu environ 200 t-shirts avant même qu'ils soient arrivés, alors oui, nous ne faisons que suivre la demande », observe-t-il.