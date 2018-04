L'initiative s'intitule « Rêve ta Mitis » et consiste en un sondage diffusé sur le web. Les jeunes seront questionnés autour de cinq axes ciblés par la MRC : l'emploi, l'éducation, la citoyenneté, la santé et l'entrepreunariat.

On souhaite entendre les jeunes pour savoir ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin. C'est une nécessité parce que la population est vieillissante dans la Mitis, donc on veut que les jeunes restent ou reviennent dans la Mitis. Maïté Blanchette-Vézina, mairesse de Sainte-Luce

La Mitis a effectivement perdu 3,9 % de sa population entre 2011 et 2016 et une grande part des gens qui y habitent sont âgés de 50 ans et plus. C'est pourquoi la MRC souhaite établir une politique jeunesse pour mieux répondre aux besoins des jeunes.

La mairesse de Sainte-Luce et membre du comité de pilotage de la Stratégie jeunesse de la MRC de La Mitis, Maïté Blanchette-Vézina, et la chargée de projet Marianne Théorêt-Poupart. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

La consultation en ligne servira de prémisse à des discussions plus poussées sur certains sujets qui auront particulièrement interpellé les jeunes.

Ça va vraiment dans un spectre très large qu'on va pouvoir ensuite pousser de façon qualitative dans des groupes de discussion, avec un groupe plus réduit et des questions plus précises. Marianne Théorêt-Poupart, chargée de projet

Le sondage « Rêve ta Mitis » est déjà en ligne et se poursuit jusqu'au 10 mai.

Une enveloppe de 50 000 $ provenant du Secrétariat à la jeunesse et de la MRC de La Mitis est consacrée à ce projet, auquel participent également le COSMOSS de La Mitis, le Carrefour Jeunesse-emploi, la Maison des Familles, l'école secondaire Le Mistral et la Maison des jeunes de Mont-Joli.

D'après une entrevue réalisée à l'émission Info-réveil