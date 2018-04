Un texte de François Pierre Dufault

En mars, le comité directeur de Three Rivers a recommandé à la province de fusionner sept communautés dans la région de Montague pour n'en former qu'une seule, et ce, malgré l'opposition de plusieurs communautés concernées.

Les élus municipaux de Georgetown et de Montague ont voté contre le projet de fusion. Des résidents des zones non incorporées ont organisé leur propre plébiscite, lors duquel une majorité d'électeurs s'est prononcée contre le regroupement.

Le regroupement des communautés de Brudenell, Cardigan, Georgetown, Lorne Valley, Lower Montague, Montague, Valleyfield et des zones non incorporées aux alentours donnerait naissance à la quatrième plus grande municipalité de la province.

« Nous allons continuer à nous battre pour empêcher cette fusion », a déclaré Stacy Toms, une résidente de Georgetown, lors de la manifestation devant l'édifice Coles, où siège temporairement l'Assemblée législative pendant les travaux de restauration de l'édifice historique de Province House.

Nouvelle loi sur les municipalités

Le sort du projet de Three Rivers est maintenant entre les mains de la Commission de réglementation et d'appels de l'Île-du-Prince-Édouard, qui doit tenir des audiences publiques à ce sujet.

Le député progressiste-conservateur Steven Myers tente depuis plusieurs mois d'empêcher la fusion. Si le projet s'est rendu aussi loin, dit-il, c'est à cause du gouvernement libéral et de sa nouvelle loi sur les municipalités qui ouvre toute grande la porte à des fusions forcées.

Le gouvernement a permis que cela se produise. Steven Myers, député progressiste-conservateur de l'Île-du-Prince-Édouard

Mardi, l'opposition officielle a déposé à l'Assemblée législative une résolution visant à modifier la loi sur les municipalités pour éviter d'autres situations comme celle de Three Rivers.

Le Parti vert a exigé la tenue d'un nouveau plébiscite pour l'ensemble des résidents qui seraient touchés par la fusion, et la formation d'assemblées citoyennes pour débattre à l'avenir des projets de regroupement municipaux.

Steven Myers est contre cette idée d'assemblées citoyennes. Il fait valoir que c'est une assemblée citoyenne, le comité directeur de Three Rivers, qui a proposé que la fusion aille de l'avant malgré l'opposition de plusieurs communautés.

Lors de la manifestation, mardi soir, le ministre responsable des Affaires municipales, Richard Brown, a invité les opposants à Three Rivers à se faire entendre devant la Commission de réglementation et d'appels. Il s'est défendu de toute ingérence politique dans le processus, ce qui lui a valu d'être hué par les manifestants.