Il y a plus d’un an, le maire Watson avait annoncé qu’il serait candidat aux élections municipales en vue d’un troisième mandat consécutif.

Depuis, les noms de quelques prétendants potentiels ont circulé, dont ceux de Paul Dewar, Diane Deans et de Vern White.

L'ancien député néo-démocrate d'Ottawa-Centre, Paul Dewar, a fait savoir son intention de se lancer dans la course, mais en février, il a annoncé qu'il souffrait d'un cancer du cerveau. M. Dewar fait actuellement l'objet de soins cependant, il n'a pas exclu le fait de pouvoir se présenter comme candidat, bien que certaines personnes de son entourage croient qu'il a des problèmes plus importants à régler.

Conseillère de longue date dans le district de Gloucester-Southgate, Diane Deans semble ouverte à la possibilité d’être candidate sans toutefois en avoir fait l’annonce officielle.

Interrogée à ce sujet mardi, elle a répondu : « J'ai du mal à répondre à cette question parce que c'est une décision difficile et qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. »

Le maire d'Ottawa, Jim Watson. (Archives) Photo : Radio-Canada

Selon elle, des citoyens réclament du changement, toutefois elle dit ne pas savoir si ce désir de changement est très répandu parmi les citoyens.

La conseillère a été sollicitée lors de précédentes élections pour se présenter à la mairie, cette fois elle a été inondée de demandes - 20 fois plus que par le passé, a-t-elle souligné.

Bon nombre de résidents lui ont fait part de nombreuses inquiétudes allant de la qualité des infrastructures - l'état des routes - aux problèmes de gouvernance municipale, comme la transparence et la reddition de comptes à la Ville.

Vern White prendra sa décision au dernier moment

L'ancien chef de la police d'Ottawa et actuel sénateur - il a été nommé par Stephen Harper en 2012 - Vern White affirme aussi avoir été approché à plusieurs reprises pour se présenter comme candidat à la maire.

« Je ne dirai pas que je n'y ai pas pensé », assure-t-il.

Sans surprise, le sénateur se dit préoccupé par la sécurité à Ottawa et notamment la hausse du nombre de fusillades depuis le début de l'année.

Il a été clair sur le fait que s'il devenait maire, il chercherait d'autres expertises pour des projets comme la bibliothèque publique du centre-ville ou encore le train léger. Le sénateur ne s'est jamais présenté en politique active, mais le défi l'intéresse.

Il estime qu'il attendra les dernières semaines avant de prendre sa décision.

Les candidats ont jusqu'au mois de juillet pour faire part de leurs intentions de se présenter à la mairie. Les prochaines élections municipales à Ottawa auront lieu le 22 octobre.

Un mystérieux sondage sur Jim Watson

Un sondage réalisé par Mainstreet il y a un an montrait que le maire sortant a une popularité inégalée. Il fait même partie des maires les plus populaires parmi les grandes villes canadiennes.

Un autre sondage réalisé sur internet par la firme Léger a été envoyé aux résidents d'Ottawa en février.

Les questions du sondage, que CBC a obtenu, portaient sur les projets de la ville, les candidats potentiels au poste de maire - Paul Dewar ; Diane Deans ; Vern White ; le présentateur et homme d'affaires, Mark Sutcliffe ; la députée progressiste-conservatrice de Nepean-Carleton, Lisa MacLeod et le conseiller Tobi Nussbaum - et ce qu'ils pensaient de Jim Watson.

Une partie du sondage était aussi axée sur l'opinion des répondants au sujet des qualités de chef de Jim Watson.

On ignore qui a demandé la réalisation de ce sondage. Toutes les personnes mentionnées dans le sondage, y compris Jim Watson, ont déclaré à CBC qu'elles ne savaient pas qui l'avait commandé.

La firme Léger n'a pas répondu aux questions de CBC à ce sujet.