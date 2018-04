Le rapport de 600 pages a été réalisé par le Dr Jean-Jacques Kona-Boun, un médecin vétérinaire anesthésiste qui a assisté au rodéo organisé dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal et aux rodéos du Festival western de Saint-Tite, en Mauricie.

Le Dr Jean-Jacques Kona-Boun a également visionné des vidéos des événements, filmés par trois observateurs dépêchés à Montréal et à Saint-Tite avec accès illimités aux installations et aux animaux.

Le médecin vétérinaire conclut que « les activités de dressage qui ont cours dans le cadre des rodéos tenus conformément aux normes appliquées à Montréal et à Saint-Tite soumettent les chevaux et les taureaux qui en sont l'objet à des risques de lésions, telles que des fractures ou d'autres blessures sérieuses. Il en va de même des activités de prise de veaux au lasso et de terrassement de bouvillons. »

La détresse psychologique vécue par l'ensemble des animaux utilisés lors de telles activités est également bien réelle. Extrait du rapport du Dr Jean-Jacques Kona-Boun

Le rapport dans lequel s'inscrivent ces observations fait suite à la demande d'injonction qu’avaient déposée le professeur Roy et ses étudiants au printemps 2017 pour obtenir l'annulation des activités de rodéo organisées dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.

Le rapport a été déposé au Comité consultatif sur les rodéos créé en août 2017 par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).

Des traitements incompatibles avec la loi

Le professeur de droit Alain Roy somme Québec de respecter sa Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, adoptée en décembre 2015.

Cette loi interdit entre autres les abus ou les mauvais traitements pouvant affecter la santé des êtres animaux ou les actions ou omissions les exposant à de la détresse.

Un cowboy tente d'attraper un bouvillon au lasso au Festival western de Saint-Tite Photo : Michelle Raza (ICI Radio-Canada)

« Le traitement réservé aux chevaux, taureaux, veaux et bouvillons utilisés dans le cadre des rodéos est inconciliable avec les dispositions de la nouvelle loi, l'animal n'étant plus considéré comme un objet, mais comme un être doué de sensibilité dont le bien-être et la sécurité doivent être assurés », a souligné Alain Roy.

Il revient maintenant au comité consultatif sur les rodéos mis en place par le MAPAQ d'étudier les observations et analyses du Dr Kona-Boun. Un rapport de ses travaux est attendu d'ici l'automne prochain.

Le professeur Roy espère que le gouvernement du Québec se conformera à sa propre loi. Il souligne que les défenseurs du droit animaliers pourraient entreprendre d’autres démarches judiciaires le cas échéant.