Avec les informations de Lise Millette

Les causes de récriminations les plus fréquentes demeurent la non-divulgation ou l'inexactitude de renseignements sur les conditions de service.

Le fournisseur Bell a reçu le plus grand nombre de plaintes, suivi par Rogers, qui arrive au deuxième rang.

Josée Thibault, commissaire adjointe à la Commission des plaintes, affirme qu'il est difficile d'expliquer pourquoi Bell est surtout visé.

« Bell détient encore la plus grande part des plaintes, la raison exacte est difficile à identifier. C'est vrai que Bell a une très grande part du marché, alors ça pourrait expliquer une part de cette situation-là », souligne-t-elle.

Mme Thibault précise que 90 % des plaintes traitées ont été réglées à la satisfaction des deux parties.