Dix athlètes prenaient le départ de la course, remportée par Aisha Praught de la Jamaïque, avec un chrono de 9 min 21 s. Des athlètes du Kenya, Celliphine Chepteek Chespol et Purity Cherotich Kirui, sont arrivées respectivement deuxième et troisième.

Pour sa part, Geneviève Lalonde a obtenu un temps de 9:46,68. Son meilleur temps à vie est de 9:29,99., le record canadien de la discipline.